افتتاح ملتقى التوظيف الأول لتوفير فرص العمل للشباب في شبراخيت بالبحيرة

افتتح اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت بالبحيرة، بالتنسيق مع وحدة توظيف الشباب بمديرية التربية والتعليم، ملتقى التوظيف الأول للشباب بشبراخيت، والذي تستمر فعالياته حتى الساعة الرابعة مساء، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

افتتاح ملتقى توظيف في البحيرة

ويشارك في ملتقى التوظيف عدد من الشركات التي ستوفر فرص عمل مناسبة لأبناء المركز من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية

جاء ملتقى التوظيف في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، لتلبية احتياجات سوق العمل والتيسير علي القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية لإيجاد العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، فضلاً عن توعية الشباب باحتياجات سوق العمل وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم وتنمية فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة ستشهد على مدار الفترة المقبلة افتتاح عدد من ملتقيات التوظيف لخريجي الجامعات في مختلف مدن ومراكز المحافظة.