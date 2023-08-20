إقبال كبير على ملتقى التوظيف في الدقهلية.. نظمته «حياة كريمة»

لقي الملتقى التوظيفي بالدقهلية من تنظيم حياة كريمة، إقبالا شديدا من قبل مختلف الشباب في اليوم الأول له الأحد 20 أغسطس في استاد المنصورة بالصالة المغطاة، وأقبل في الساعات الأولى له أكثر من 1000 شخص من أجل البحث عن فرصة عمل.

إقبال الشباب على ملتقى التوظيف بالدقهلية

وأوضح الدكتور السيد محمد علي العربي منسق حياة كريمة مركز تمي الأمديد لـ«الوطن» أن الملتقي لقي إقبالا كبيرا من قبل الشباب وجاء الملتقي التوظيفي بهدف مساندة والوقوف بجانب الشباب من أجل العثور على فرصة عمل في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن مهمة حياة كريمة في الملتقى تكمن في مساعدة الشباب، إذ تلعب دور حلقة الوصل بين الشباب وبين فرص العمل في مختلف الشركات وتعمل كوسيط ليجمع الاثنين معا في طريق واحد.

وأوضحت أميرة أشرف مسئول إداري حياة كريمة بالدقهلية ل«الوطن» أن الملتقي يجري تنظيمه لأول مرة من قبل حياه كريمة في محافظة الدقهلية، ولقي إقبال من مختلف الشباب، من أجل العثور علي فرصة عمل.

الهدف من الملتقي التوظيفي بالدقهلية

وأضافت أن الهدف الأساسي من عمل حياة كريمة للملتقي يكمن وراء مثل لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد، وهنا تكمن الفكرة في مساعدة الشباب في الوصول لفرصة عمل والسعي في حياته دون الاعتماد علي الآخرين والمساعدات من الآخرين.

وأوضح محمد عادل الرفاعي متطوع في حياة كريمة بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى استقبال عدد كبير من الشباب للتقديم علي الوظائف المتاحة في الملتقي، مشيرا إلي أن دوره كمتطوع هو تسهيل الأمر والوقت والجهد علي المواطنين والشباب المقبلين على العمل، وحري تقسيم المتطوعين إلى لجان كثيرة من ضمنها لجنة العلاقات العامة ولحنة لتسهيل وتسجيل البيانات.