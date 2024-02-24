طبيب فلسطيني يروي لـ«الوطن» جرائم الاحتلال بمجمع ناصر.. 30 يوما تحت الحصار

لمدة تجاوزت 30 يومًا، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبينما تمارس الطواقم الطبية عملها بمداواة الجرحى والمرضى، فوجئ الجميع باقتحام القوات الإسرائيلية للمجمع خلال الأيام الماضية، فقطعت الكهرباء ونفد الماء والطعام، وفقد المجمع الطبي كل مقومات الحياة، وتحول إلى كابوس جديد يكتب صفحة سوداء من انتهاكات الاحتلال للقطاع الطبي في غزة.

وبعد اقتحام مجمع ناصر الطبي، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتقال الطواقم الطبية والإداريين بينما كانوا على رأس عملهم، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

تواصلت «الوطن» مع الأطباء والعاملين بمجمع ناصر الطبي، من بينهم الدكتور نزيه أبو خاطر، وبدوره روى تفاصيل ما حدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تم اقتحام المستشفى واعتقال أفراد الطاقم الطبي، وما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخدع الجميع: «أنتم آمنون»

بدأ الدكتور «أبو خاطر» حديثه لـ«الوطن»، بسرد بداية محاصرة قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي، والتي تجاوزت 3 أسابيع واقتربت من الشهر، خلال هذه الفترة، لم تقتحم القوات المستشفى، وأبلغت الجميع بأنهم آمنون، وأضاف قائلاً: «قوات الاحتلال كانت تتواصل مع مدير المستشفى، وأبلغته بأن المستشفى آمن، كانت أغلب المعلومات تفيد بأن المستشفى والطواقم والمرضى في آمان، وقالوا لنا إنهم معنيون بمحيط المستشفى فقط».

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي

وتابع أن رسائل قوات الاحتلال بثت الطمأنينة في نفوس الطواقم الطبية داخل المجمع، ولم تغادر المستشفى، وبقيت تمارس عملها حرصاً على حياة المرضى وسلامتهم، ولكن فجأة اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى دون إنذار، واستطرد بقوله: «تمت محاصرتنا داخل المستشفى، وقوات الاحتلال دخلت ومعها الآليات العسكرية، وقامت بعملية تجريف وقصف وإخلاء المباني كلها».

نقل الجميع لمبنى متهالك واقتحام باقي مباني المجمع

يتكون مجمع ناصر الطبي من 4 مبان، هي المبنى «آيه» و«بي» و«سي» ومبنى الإدارة، قامت قوات الاحتلال بإخلائها بالكامل، وبقى مبنى واحد فقط، وهو مبنى الباطنة، وعلى حد قول الطبيب الفلسطيني، المبنى متهالك وقديم، واستكمل حديثه: «أصبحت كل الطواقم الطبية والنازحين والإداريين والمرضى والمرافقين والمصابين موجودين داخل المبنى القديم المتهالك، وتم اقتحام باقي مباني المجمع الطبي، وقام الاحتلال بعملية تخريب وتفتيش وبحث عن المعلومات على مدار يوم كامل».

وأضافت أن قوات الاحتلال أبلغت الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بأنه سيتم إخلائهم بواسطة مؤسسة دولية، وللمرة الثانية لا يلتزم الاحتلال بحديثه، حيث فوجئ الجميع بطلب القوات إخلاء المرضى والمرافقين من مبنى الباطنة باتجاه المبنى «سي»، وتابع قائلاً: «طلبوا منا إخلاء المرضى والمرافقين اللي بيقدروا يتحركوا باتجاه مبنى رقم C، وطلبوا إخلاء الطاقم الطبي من السيدات والآنسات من الباطنة إلى المبنى نفسه أيضًا، وتبقى في مبنى الباطنة عدد قليل من أفراد الطواقم والمرضى الذين لا يستطعيون التحرك، أو الذين يعانون إصابات خطيرة تمنع حركتهم».

بداية اعتقال الطواقم الطبية

وبحسب الطبيب «أبو خاطر» عاشت الطواقم الطبية في مبنى الباطنة ساعات في انتظار تحديد مصيرهم وإلى أي جهة سيذهبون، وبعد مرور الوقت، طلبت منهم قوات الاحتلال الخروج إلى الساحة الخارجية، وخلع ملابسهم، باستثناء ما يستر عوراتهم، وقال: «طلبوا منا نجلس على الأرض، ونرفع أيدينا فوق رؤوسنا، وبدأت عملية الاعتقال بشكل فعلي».

ظل العديد منهم في الهواء والبرد القارس لعدة ساعات، لا يحملون سوى هويتهم الشخصية، ثم بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تكبيل أيديهم واقتيادهم للاعتقال واحداً وراء الآخر.

يروي الطبيب بمستشفى ناصر أوقاتًا عصيبة مرت عليهم، فأياديهم مكبلة وأعينهم معصوبة وأجسادهم عارية، ولا يعرفون مصيرهم: «تم إدخالنا إلى ممر، وبدأت عملية ضرب وإهانة على مدار 3 ساعات تقريبًا، وتم إقتيادنا من مستشفى ناصر إلى خارج قطاع غزة بشاحنة أو ناقلة جند، ما بعرف إيه وسيلة النقل، لأن ما كنا نرى أي شيء، وكلنا فوق بعضنا».

ظل الدكتور نزيه أبو خاطر في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة 8 أيام رفقة العديد من الطواقم الطبية الأخرى، 8 أيام كاملة أياديهم مكبلة وأعينهم معصوبة: «طوال الفترة إهانة وضرب وعلى مدار 8 أيام مكبلين وما نشوف إلا السواد، لحين ما تم التحقيق معي والإفراج عني».