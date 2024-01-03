تلفزيون فلسطين: ظهور 11 سيدة مختفية قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، إن 11 فلسطينية اختفين قسريا قبل فترة، وجرى اكتشاف وجودهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أوضح المكتب الإعلامي بحسب «تلفزيون فلسطين»، أن الأسيرات هن: نفين النجار، إيمان محفوظ، زينب الرملاوي، نعمة أبوالخير سعد الله، أفنان نصر الله، سائدة صلاح (الشرافي)، أسيل أبوزايدة، ياسمين مرشود، لينا طبيل، نهال الغندور وظريفة (أم رباح).

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ89 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألفا، فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 505 جنود.