الرئيس الأوكراني يتعهد بهزيمة روسيا في الذكرى الثانية للحرب: بلدنا لن ينتهي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المراسم التي أقامتها أوكرانيا في فناء مطار «جوستوميل» بالعاصمة كييف، بأن تنتصر أوكرانيا على روسيا، وذلك بسبب مرور عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تنتهي.

وقال زيلينسكي، خلال المراسم: «نحارب لأجل ذلك منذ 730 يوما من حياتنا، وسننتصر في أفضل يوم في حياتنا»، مضيفاً: «أي شخص طبيعي يريد نهاية الحرب، لكن لا أحد منا سيسمح بنهاية أوكرانيا»، كما شدد على أن «الحرب ينبغي أن تنتهي بشروطنا مع سلام عادل».

رؤساء وزراء يشاركون في المراسم

وشارك في مراسم هذه الذكرى كل من رؤساء وزراء «كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين»، الذين حضروا إلى كييف بمناسبة الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معبرين عن تضامنهم مع كييف التي تعاني في الفترة الأخيرة من نقص في الذخيرة والأسلحة والمساعدات الغربية، إلى جانب خسارتها عدة بلدات مهمة أمام تقدم الجيش الروسي.

تكريم القادة

وشهدت المراسم تكريم القادة من جانب الرئيس الأوكراني ومنح الأوسمة للعديد من الجنود، كما أكد توجيه الشكر لجميع من يقف مع أوكرانيا في أزمتها قائلًا: «أشكر جميع جنودنا وشعبنا وكل من يقف معنا ومع الحقيقة في جميع أنحاء العالم، المجد لأوكرانيا».

ويذكر أن مطار جوستوميل الذي أقيمت فيه المراسم، شهد هجومًا من القوات الروسية في الأيام الأولى للأزمة، حيث عبَّر عن ذلك زيلينسكي بقوله: «قبل عامين واجهنا قوة إنزال للعدو هنا بالنار، وبعد عامين نلتقي بأصدقائنا وشركائنا هنا»، ليكون ذلك بمثابة رسالة الصمود التي توجهها أوكرانيا إلى روسيا.