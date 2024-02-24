أشياء محظور فعلها في ليلة النصف من شهر شعبان.. تمنع المغفرة

ليلة النصف من شهر شعبان، ينتظرها المسلمون من مغرب 14 شعبان وحتى فجر 15 من الشهر ذاته كل عام، لما فيها من فضل عظيم من مغفرة الذنوب واستجابة الدعاء، وذلك رغبة في التقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يُحظر فعلها في تلك الليلة، قد تمنع المغفرة.

أشياء تمنع المغفرة في ليلة النصف من شعبان

أشياء عديدة يقع بها المسلم، في ليلة النصف من شهر شعبان، قد تمنعه من المغفرة في تلك الليلة العظيمة، ويُعد من أبرزها المخاصم أو المتشاحن، وفق لما أوضحه الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيوني سابق.

«هناك من لا يغفر له في ليلة النصف من شهر شعبان، وهم المشرك، المجاهر، العاق، القاطع، المدمن، المخاصم، المتشاحن»، وفق الشيخ رمضان، مشيرًا إلى أن المجاهر هو من يتحدث بالعلن عن المعصية التي يرتكبها، والعاق هو من لا يبر والديه ويعاملهما بفظاظة.

من هو المتخاصم؟

بينما القاطع هو قاطع الرحم والمقطع صلته بأقاربه، والمدمن هو الذي اعتاد على تعاطي المواد المخدرة بمختلف أنواعها والذي لا يحاول التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والمتخاصم أو المتشاحن هو من يرفض الصلح وإعادة العلاقات بينهما، جميعها أشياء تمنع المغفرة في ليلة النصف من شهر شعبان.