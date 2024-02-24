«أول الغيث»: تراجع سعر الذهب والدولار.. وتوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية.. وسد الفجوة التمويلية للعملة الأجنبية

انهارت أسعار الذهب والدولار إلى مستويات تاريخية بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية فى مدينة «رأس الحكمة»، حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيهاً إلى 52 جنيهاً، فى تداولات اليوم بانخفاض 12 جنيهاً مع توقف البيع والشراء بشكل تام فى السوق.

فى المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار فى السوق السوداء لما دون 52 جنيهاً فى تراجع سعر الذهب لأقل مستوى خلال 3 أشهر، وسجل الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 3000 جنيه للجرام، منخفضاً بنسبة 7.1%، ليغلق عند هذا الحد فى جلسات تداول اليوم، حسب تحليل «جولد بيليون».

وتوقع عدد كبير من مسئولى الغرف التجارية، تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة؛ بعد توقيع مصر اتفاقية تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة، مؤكدين أن حصول مصر على شريحة كبيرة من الدولارات من الخارج يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار، وخفض سعر الدولار بالسوق الموازية؛ وهو ما يكون له مردود إيجابى أيضاً على جميع السلع، خلال الفترة القريبة المقبلة.

«جاب الله»: زيادة الحصيلة الدولارية وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز مكانة مصر المالية والسياحية

وقال د. وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك تأثيرات عديدة لمشروع «رأس الحكمة» على المستوى القريب منها حدوث انفراجه قوية فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية بحصول مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين، وتدفق للعملة الأجنبية على مدار السنوات المقبلة من المشروع خلال حصول مصر على نسبة من الأرباح تقدر بـ35% ما يسهم فى سد الفجوة التمويلية للعملة الأجنبية وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية وعلى المستوى البعيد، خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز مكانة مصر المالية والسياحية.

وأشار «جاب الله» إلى أن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد حالة هدوء نسبية تعقبها حالة هدوء عامة فى ظل توافر العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية ووجود العملة الأجنبية بسعر واحد، مؤكداً تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى فى السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى ما دون 50 جنيهاً فى المرحلة الأولى، ثم يستمر فى التراجع ليقترب من السعر الرسمى فى البنوك مع إكمال الحكومة لبقية الإجراءات ومواجهة السوق الموازية بضخ العملة الصعبة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، مما يعنى أن العملة الأجنبية ستكون بسعر واحد، وهو ما يؤكد نجاح الدولة. وتابع: «بالنسبة لأسعار الذهب، فمن المتوقع تراجعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية، وسجلت أسعار الذهب فى مصر تراجعاً بلغ 300 جنيه، فى 48 ساعة فقط بعد الإعلان عن الصفقة».

«البنا»: عودة أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية

وأكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، أن الأسعار ستشهد حالة من الهدوء النسبى يعقبها تراجع الأسعار غير المعقولة لبعض السلع وعودتها لما كانت عليها من قبل، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت عدداً كبيراً من الإجراءات الاستباقية مهّدت للصفقة الكبيرة، أهمها المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، لأن الشريك الإماراتى لا يأتى لرأس الحكمة لمجرد أنها بقعة ساحلية، كما أن استمرارية تدفق الطاقة للمدينة مضمون من محطة الطاقة النووية التى سيتم افتتاحها خلال عام 2028، بتاريخ معاصر لتنفيذ المشروع، والمدينة ترتبط بالبحر والقاهرة والصعيد وما به من آثار، من خلال القطار فائق السرعة الذى يتم إعداده حالياً، بين مدن العين السخنة والعلمين، ومدينة 6 أكتوبر والصعيد، ما يعنى أن المدينة ستكون مرتبطة بالداخل المصرى، بما يمتلكه من مقومات سياحية وقدرات بشرية تساعد على تنفيذ المدينة بتكلفة اقتصادية تساعد على خلق العديد من فرص العمل، ومن جانب آخر تحقق تنافسية فى التنفيذ بالنسبة للشركة المنفذة، وتستفيد الشركة من الحوافز والضمانات التى تمنحها الدولة المصرية للاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار وغيره من القوانين المرتبطة.

«فرج»: المعدن الأصفر سيسجل أقل من 3 آلاف جنيه

ويرى الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن من المتوقع أن يستمر سعر الذهب فى التراجع خلال الفترة المقبلة بفضل توفير السيولة الدولارية الناتجة عن الصفقة ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون 3 آلاف جنيه.

فيما علّق كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، على تراجع قيمة الدولار فى السوق الموازية بعد الصفقة الاستثمارية، بالقول إن التجار حاولوا بيع الدولار فى السوق الموازية، ولكن المشترين أبدوا حالة من الإحجام لاستقرار سعره الحقيقى، ما أثر بشكل كبير على سعر الدولار فى السوق الموازية وأدى إلى انخفاضه، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن صفقة استثمارية جديدة ستزيد من تدفق النقد الأجنبى فى مصر، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على سوق الدولار الموازية ويزيد من استقرار الوضع النقدى فى البلاد.