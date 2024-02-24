حماة الوطن بمطروح: تطوير رأس الحكمة انطلاقة لصفقات استثمارية كبرى

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن صفقة الحكومة المصرية لمشروع تطوير رأس الحكمة من أهم الصفقات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، وستدر للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين على دفعتين تحصل خلالها مصر على 24 مليار دولار من السيولة المباشرة، و11 مليار وديعة إماراتية في البنك المركزي، كما تتحصل الدولة المصرية على 35% ؜من أرباح المشروع والتي تؤكد استمرار الشراكة بين الدولتين.

رأس الحكمة انطلاقة كبيرة لصفقات استثمارية كبرى

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة سيحول منطقة الساحل الشمالي لتكون منطقة جذب استثماري سياحي نظرا لتمتع محافظة مطروح بجميع المقومات السياحية الكبيرة والمتميزة، وتوفر ملايين من فرص العمل لأبناء مطروح، والشباب من مختلف محافظات مصر.

وتأتي هذه الصفقة نتاج جهود مضنية من الحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، وتكون انطلاقة حقيقية للعديد من الصفقات الاستثمارية الكبرى بمطروح.

موانئ ومطار دولي

وأوضح، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة سيضم 2 ميناء بحري، ومطار دولي جنوب المدينة قبلي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، ما سيمثل ثقة من جانب الاستثمار الأجنبي والعربي في البيئة الاستثمارية المصرية الخصبة وجذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

اهتمام بالبنية التحتية

وذكر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن البنية التحتية التي أقامتها مصر من الطرق والمحاور وأخرها تطوير الطريق مطروح الدولي، ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات القوية والمباشرة، طبقاً لمخطط تطوير منطقة محافظة مطروح غرب مصر، وأن الدولة أصبحت مهيئة لعقد صفقات أخرى وإنشاء مشروعات تنموية عملاقة تنعش الاقتصاد المصري.