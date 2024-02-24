درس في الأمانة.. «السيد» يُعيد 80 ألف جنيه لصاحبتها بعد العثور عليها داخل بطانية

في أثناء عمله المعتاد داخل محله لبيع الأدوات المنزلية المستعملة، التي يتبرع بها للأشخاص غير القادرين، وقعت عين صاحب المحل، السيد سالم، البالغ من العمر 43 عامًا، على بطانية تبرعت بها سيدة قبل يوم، وبمجرد فتحها، فوجئ بوجود 80 ألف جنيه بداخلها، شكَّل الأمر صدمة له، إلا أنه لم يتردد في البحث عن صاحبة الأموال وإعادة المبلغ المالي إليها في الحال.

بدأت الواقعة قبل يومين، عندما عثر السيد سالم، من مركز شربين في محافظة الدقهلية، على مبلغ مالي داخل بطانية، تبرعت بها سيدة قبل شهر ونصف، دفعه ذلك على الفور إلى كتابة منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، كاتبًا رقم هاتفه لسهولة التواصل معه في أي وقت، وعلق على المنشور قائلاً: «نزلت منشور وقولت على الواقعة أنه في مبلغ مالي، وناس كتير تواصلت معايا، لكن محدش فيهم كان صاحب المبلغ، لحد ما تواصلت ست وقالت على مواصفات المبلغ، وطلعت من قرية الكفر الجديد، التابعة لمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية».

أمانة صاحب محل تعيد 80 ألف جنيه لصاحبتها

في نفس اليوم تلقى «السيد» اتصالا هاتفيًا من سيدة أخبرته بأنها صاحبة المبلغ المالي، وبعد ما يقرب من ساعة ونصف، وصلت إلى مكان المحل: «الست أول ما دخلت المحل بلغتني أن المبلغ 80 ألف جنيه، كان 60 ألفًا في كيس أسود، و20 ألفًا لوحدهم، وفعلا دي الفلوس اللي لقيتها، وأصرت أني آخد نصف المبلغ مكافأة لأمانتي لكن أنا رفضت عشان ده واجب، فقررت تديني نسبة 10% من المبلغ بعد إصرار منها».

تبرعت السيدة بأفضل ما لديها من أجل مساعدة المحتاجين، فكانت البطانية هدية لها من السعودية، إلا أنها لم تتردد في التبرع بها، يقول «السيد»: «البطانية كانت جاية لها هدية من السعودية، ولما قررت تطلع حاجة لله تبرعت بيها، عشان ربنا يكافئها بعودة المبلغ المالي اللي كان جواها مرة تانية»، بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

رد السيدة بعد عودة المبلغ المالي لها

سيطرت حالة من الفرحة على السيدة فور عثورها على المال، بعد وضعه في البطانية، وكان غيابه يشكل أزمة كبيرة لها، فكان جزءًا منه مخصصًا لإيجار أرض، والجزء الآخر لترخيص أتوبيس وعربية ربع نقل، فكان رجوعه مرة أخرى لها في الوقت المناسب.