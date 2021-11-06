كيف تحصل على مبلغ مالي كبير من معاش الوالد؟.. منها منحة الزواج

إعانات كثيرة ومنح مالية متعددة، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دائم على منحها للأسر المصرية الأكثر احتياجًا، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، خصوصًا في حالة وفاة رب الأسرة المسؤول عنها، سواء كان ذلك بمنح المستفيدين معاشا شهري عن والدهم، أو بتوفير عدد من المنح المختلفة مثل منحة الوفاة.

واتجهت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل كبير، إذ أصبحت محور اهتمام الدولة، وبدأت في توفير حياة كريمة لها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل المنح المالية، والتي عادة ما تكون مبلغ مالي كبير والتي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المصرية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

منح مالية بمبلغ مالي كبير توفرها التضامن للأسر الأكثر احتياجا

تحرص وزارة التضامن على مساعدة الأسر المصرية، وخصوصا الأسر التي فقدت رب الأسرة، بتوفير عدد من المنح المالية لهم إلى جانب المعاش، وجاءت تلك المنح كالتالي:

1- منحة الوفاة

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق المستفيدين منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين و ذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

خطوات صرف منحة الوفاة

- يقدم المستفيد الراغب في الحصول على منحة الوفاة طلب صرف المنحة لمكتب التأمينات التابع له.

- ثم يقدم مستندات استحقاق المعاش للمكتب.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة

- يقدم المستفيد شهادة وفاة صاحب المعاش.

- ثم يستوفي النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

2- منحة القطع

​​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتمّ صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

شروط الحصول على منحة القطع

- أن يكون الراغب في الحصول على منحة من مستحقي معاش الوالد.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

- ​لا تستحق منحة قطع المعاش إلا لمرة واحدة.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

خطوات الحصول على منحة قطع المعاش عند بلوغ سن 25

- يقوم الراغب في الحصول على المنحة بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات اللازمة للحصول على منحة قطع المعاش

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بمنشور وزير التضامن.

- إستيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4).

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7).

3- منحة الزواج

​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة عام كامل.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة الزواج

- أن تكون الفتاة من مستحقي المعاش.

- ألا تكون الفتاة قامت بصرف منحة الزواج من قبل.

- يتم احتساب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

تقوم الفتاة الراغبة في الحصول على منحة الزواج بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.