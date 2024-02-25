«إكسترا بقدونس».. أول فوتوسيشن لمي إبراهيم بعلامات الحمل الثاني

نشرت مذيعة الراديو مي إبراهيم، عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جلسة تصوير جديدة تجمعها مع عائلتها المكونة من زوجها عمر ياسين، وابنها الوحيد يونس، معلقة: «إكسترا بقدونس»، في إشارة إلى اقتراب إنجابها للمرة الثانية، بينما انهالت عليها المباركات والدعوات بتمام رحلة الإنجاب بسلام.

إطلالة مي إبراهيم وأسرتها

اختارت مي إبراهيم، الظهور بملابس موحدة مع عائلتها الصغيرة، بإطلالة من نوع «الكاجوال»، يسيطر عليها اللون الأسود، مع سروال باللون الأزرق من أقمشة بخامة «الجينز».

حمل مي إبراهيم الأول

أعلنت مي إبراهيم عن حملها بطفلها الأول يونس، في شهر يناير عام 2020، في ظل احتفالها بعيد زواجها الأول، وسط أجواء من الحب والندم؛ إذ رافق الاحتفال اعتذار زوجها لها عن فترة الفراق التي دامت بينهما لمدة 5 شهور قبل الزواج.

وعبّر زوج «مي» آنذاك، عن أسفه عن التصرف: «من كل قلبي أنا آسف وأسفي ده أنا مكنتش حابب أبدًا أنه يكون كلمة متقالة وخلاص، كنت مستني لما اعتذر بعد ما أعوضك وبعد ما الحمدلله بقالنا سنة متجوزين وهتبقي قريب إن شاء الله، أم ابني ربنا يحفظك ليا ويخليكي طول العُمر جنبي.. بحبك».

وخلال الفترة الماضية، الطفل يونس ابن مي إبراهيم عامه الثالث في 13 من شهر نوفمبر الماضي، واحتفلت به الأسرة في ظل أجواء عائلية بسيطة بالمنزل، وسط المحبين من الأقارب والأصدقاء.

قصة حب مي وعمر

من الجدير بالذكر أن مي إبراهيم، وعمر ياسين تزوجا عن قصة حب قوية، تأسست على الصدق المتبادل بينهما، وتكللت علاقتهما الفريدة بالزواج المفاجئ عام 2019 بعد إعلان انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار دهشة المتابعين.