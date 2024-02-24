إمام المسجد الكبير بمطروح: ترفع أعمال العباد في ليلة النصف من شعبان

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح احتفالية ليلة النصف من شعبان في المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح نائباً عن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وبدأ احتفال ليلة النصف من شعبان في مطروح بتقديم الشيخ علي عنبة تلاوة مباركة من آيات الله البينات لفضيلة الشيخ محمد رضا، وابتهالات وتواشيح للشيخ أحمد عادل، وسط حضور كبير من أهالي مطروح في أكبر مساجد المحافظة.

تحويل القبلة إلى البيت الحرام

وأكد الشيخ علي حامد إمام المسجد الكبير بمطروح، أن تحويل القبلة يرمز لمعاني منها، وحدة الصف وجمعا للكلمة ورمزا لاستقلالية الأمة، والمتأمل في مواسم الخيرات، يجد أن نقاء القلب وصفاء الروح ونبذ الفرقة والاختلاف والتشرزم والشقاق، وذلك بالتعرض لنفحات الله ورحماته، فترفع الأعمال ويحجب من ساءت علاقته بأخيه المسلم، وفي يوم الخميس ترفع أعمال العباد إلا المتصارمين، وفي ليلة النصف ترفع أعمال العباد إلا لفئات كالمشرك والمشاحن، فالشحناء حائل بين العبد ورحمة الله عزّ وجل.

الذكرى العطرة دعوة لتوحيد صف الأمة

وقدم الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح التهنئة للأمة الإسلامية والعالم العربي والإسلامي، داعياً إلى أن تكون الذكرى العطرة دعوة لتوحيد صف الأمة على كلمة واحدة، كما تجمعت على قبلة واحدة، داعياً إلى تعظيم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الحفاظ على المسجد الأقصى من أهم واجبات المسلم، كما نستلهم من تحويل القبلة التأكيد على ذاتية الأمة وشخصيتها وتعظيم منهج الله، والتجرد لعبادته والتسليم المطلق له على أي حال، ويأتي حادث تحويل القبلة ليبين مكانة نبينا الكريم ومنزلته عند ربه، قال تعالي: «فلنولينك قبلة ترضاها».

وحضر الاحتفالية الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بمديرية أوقاف مطروح، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، وقيادات إدارتي غرب وشرق وجمع من أئمة الإدارتين.