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«القاهرة الإخبارية»: 9 غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة صنعاء

كتب:

محمد عزالدين
12:29 ص | الأحد 25 فبراير 2024
غارات

غارات

كشف الإعلام الحوثي عن وقوع 9 غارات أمريكية وبريطانية على صنعاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين