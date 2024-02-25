«القاهرة الإخبارية»: 9 غارات أمريكية بريطانية تستهدف العاصمة صنعاء كتب: محمد عزالدين 12:29 ص | الأحد 25 فبراير 2024 غارات كشف الإعلام الحوثي عن وقوع 9 غارات أمريكية وبريطانية على صنعاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لجنة الشؤون العربية بالبرلمان تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن الاثنين المقبل الطيب: الأزهر قدّم أكثر من 200 منحة لأبناء اليمن مسؤول روسي: أمريكا وبريطانيا تحاولان جر دول الإقليم إلى حرب في اليمن القوات الأمريكية تنفذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن في اليمن القاهرة الإخبارية: مندوب اليمن بمجلس الأمن يحذر من خطورة الأوضاع بالبحر الأحمر اليمن صنعاء بقلم محمد عزالدين