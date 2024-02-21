الطيب: الأزهر قدّم أكثر من 200 منحة لأبناء اليمن

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السفير خالد بحاح، سفير اليمن لدى القاهرة.

200 منحة دراسية من الأزهر لأبناء اليمن

وقال الطيب، إنّ بناء استراتيجية التعامل مع الفكر المتطرف تأتي في مقدمة استراتيجيات عمل الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنّ الأزهر لديه برامج علمية وأكاديمية متخصصة لتدريب الأئمة والوعاظ من حول العالم على تفنيد الفكر المتطرف ورفع مهاراتهم في التعامل مع قضايا حقوق المرأة في الإسلام، والتَّعايش الإيجابي ومواجهة التشدد والتطرف.

وأضاف أنّ الأزهر قدَّم ما يزيد عن 200 منحة دراسية لأبناء اليمن العام الماضي، ولدينا في الأزهر 541 طالبًا وطالبة يدرسون على منح دراسية أزهرية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم الدارسين على نفقاتهم الذاتية، وهو عدد كبير يستهدف الأزهر من خلاله التأثير في الداخل اليمني من خلال هؤلاء الطلاب الذين يحملون الفكر الأزهري الوسطي؛ ليشاركوا مع إخوانهم وأخواتهم اليمنيين في بناء مستقبل وطنهم وأمتهم.

وبيَّن شيخ الأزهر أنّ فلسفة الإسلام تقوم على تحقيق الوحدة والأخوة والوفاق بين مختلف أطياف الأمة، وخطا الأزهر عدة خطوات للم شمل الأمة الإسلامية؛ حيث دعا إلى عقد حوار إسلامي إسلامي يجمع مختلف مكونات الأمة الإسلامية، مؤكدًا أنّ التآلف والتوافق على مستوى قادة وعلماء الدين خطوة مهمة في تحقيق الوحدة الإسلامية المرجوة.

الموقف الأزهري الداعم للشعب الفلسطيني

من جانبه أعرب السفير اليمني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، وما يقدمه الأزهر من دعم علمي ودعوي لأبناء المسلمين حول العالم خاصة أبناء اليمن وفلسطين، وأنّ الموقف الأزهري الداعم للشعب الفلسطيني وتأييد حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ هو محل تقدير واعتزاز من اليمن، حكومة وشعبًا.

وأضاف السفير اليمني: «وددتُ أن أستهل مهامي في مصر من هنا من الأزهر الشريف، تلك المؤسسة الفكرية التي تحظى بالاحترام والاهتمام عالميًّا ولا سيما من كل الشعوب الإسلامية، ونستهدف تعزيز التعاون مع الأزهر واضطلاعه بدور مهم في نشر الفكر الوسطي في الداخل اليمني وذلك من خلال دراسة إنشاء معاهد أزهرية في اليمن، واستقدام المبتعثين الأزهريين، وتكثيف دورات تدريب الأئمة والوعاظ اليمنيين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ».