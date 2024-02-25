قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية.. اعرف التردد

معركة تحصيل حاصل يخوضها الزمالك أمام أبوسليم الليبي، في مباراة تجمعهما على ملعب «19 مايو 1956»، في سباق محسوم بالنسبة للفارس الأبيض، الذي ضمن التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة الكونفدرالية، لكنه أيضًا سيشهد تحديات جمة بالنسبة للمدرب الجديد للفارس الأبيض، الذي يبحث عن الانتصار القاري الأول منذ توليه المهمة، لذلك يبحث الكثيرون عن طريقة مجانية لمشاهدة المباراة المرتقبة.. فما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم؟

تعرف على القناة المفتوحة لنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي

الجزائرية الأرضية تملك الحق الكامل في نقل المباريات كافة المُقامة على أراضيه، عبر القنوات الأرضية فقط، وذلك بموجب تعاقدات الاتحاد المحلي مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وقواعد بث المباريات، على أن يشمل هذا الحق بث مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، عبر القناة الجزائرية الأرضية، باعتبارها تقام في الجزائر بدلًا من ليبيا، مع إمكانية فتحها عبر شفرة BISS، عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

التردد: 11680.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي نُقلت إلى مدينة عنابة في الجزائر، بناءً على اختيار النادي الليبي، الذي قرر إقامتها في الجزائر بدلًا من ليبيا، من أجل الإصلاحات الجارية في ملعب طرابلس الدولي، الذي كان مُقررًا أن يُقام عليه اللقاء.

ويعتلي الزمالك قمة المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية، برصيد 10 نقاط، جمعها خلال 4 مباريات، بالمسابقة القارية، إذ استطاع أن يحقق الانتصار في 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة، فيما يحتل أبوسليم الليبي المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، خلال 4 مباريات، إذ استطاع أن ينتصر في 3 مباريات ومُني بالهزيمة مرة على يد الزمالك، بينما يأتي ساجرادا الأنجولي في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأكاديمية سوار الغيني في المركز الرابع دون نقاط.