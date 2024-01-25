تردد القناة الجزائرية الأرضية بعد إعلانها إذاعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تردد القناة الجزائرية الأرضية، يزداد البحث عنه إذ أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن إذاعة مبارة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام يوم الأحد المقبل، ويترقب الجمهور مشاهدتها كونها مباراة حاسمة والفريق الفائز يتأهل للدور نصف النهائي.

وأوضحت القناة الجزائرية في منشور عبر «فيسبوك»، أن الجمهور العربي يمكنه مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بشكل حصري وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على القناة الأولى الجزائرية يوم الأحد في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، لذ نوضح تردد القناة الجزائرية الأرضية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

وتستعرض «الوطن» تردد القناة الجزائرية الأرضية، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة مشجعي المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية وعشاق كرة القدم.

ويأتي تردد القناة الجزائرية الأرضية على النحو التالي:

- اسم القناة: القناة الجزائرية الأرضية Programme National Algeria

- القمر الصناعي: النايل سات

- التردد: 11680

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طرق فك شفرة قناة الجزائرية

يمكن فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى إعدادات.

- اضغط على بيانات القمر الصناعي.

- اختار القناة الجزائرية الأرضية Programme National Algeria.

- اكتب التردد والبيانات.

- عقب تنزيل القناة اكتب في خانة Biss الرمز السري الخاص بالقناة وهو إما 0000 أو 1111.

- اكتب شفرة القناة وهي : 1100001100000000.

ما اسم قناة الارضية الجزائرية؟

توجد القناة الجازائرية الأرضية على النايل سات باسم Programme National.

قناة الجزائرية الأرضية

وتعتبر الجزائرية الأرضية من أهم القنوات الرياضية إذ حصلت على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، ومنها مباراة الافتتاح ومبارة النهائي وبعض المباريات الأخرى من بينها مباريات مصر.

وتمتلك قناة الجزائرية الأرضية، مجموعة من المراسلين واستديو تحليلي على أعلى مستوى لتحليل المباريات المحلية والعالمية، وتذيع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بتقنية HD.