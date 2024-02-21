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«صدمة للأهلي».. الزمالك يكشف موقفه النهائي من غرامة كهربا | عاجل

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
07:03 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
محمود عبدالمنعم كهربا

محمود عبدالمنعم كهربا

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن موقف اأبيض من الغرامة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء.

وقال «المندوه» في تصريحات تليفزيونية: «نتعامل مع قضية كهربا بسرية تامة، وكل ما يقال عن هذا الملف غير صحيح».

وأضاف: «لدينا تصميم كبير على الحصول على تلك المستحقات كاملة، كما قررت المحكمة الرياضية ولن نتازل عنها إطلاقا، والحصول عليها بالدولار، وهذا موقفنا النهائي من هذا الملف».

وتابع: «أعتقد أنه في ظل حالة الألفة الحالية بين الأهلي والزمالك، والمشهد الأخلاقي الذي شهدناه مؤخرا، كل الأمور ستحل، مع العلم بأن الأهلي ليس طرفًا مباشرًا في القضية».

وأتم: «لم يتم التطرق من قريب أو بعيد لقضية غرامة كهربا، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي للزمالك».

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بقلم محمد سعيد عبدالعظيم