أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن الإعلان الـ18 للوحدات السكنية التي خصصتها الدولة لمحدودي الدخل، والموجودة في 9 أماكن بمحافظات الجمهورية، والمقررة سلفا خلال الربع الأول من العام الجاري.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صادر عنها، أنّ موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال الأيام المقبلة، ولم يتم تحديد سعره النهائي حتى الآن، ومن المقرر أن يكون السعر الجديد وفق الأسعار التي تأتي مع حركة أسعار تكلفة ومواد البناء في الأسواق.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الأسكان في بيان سابق، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديد بالنسبة لمحدودي الدخل 2024، وتضم مناطق «الإسكندرية ببرج العرب، ومايو، أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبدر، ومدن حدائق العاصمة في الدقهلية، وكفر الشيخ، المنوفية، دمياط، والغربية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».