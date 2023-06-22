أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، لكل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن معرفة موقف الطلب وحالة الحجز من خلال تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنـــــــــــا.

كما أوضح أن، الاستعلام عن حالة الطلب وموقف الحجز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــــــــــا.

- اختيار أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل مكونة من الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الإقامة، الوظيفة.

- الضغط على استعلام.

- ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتقدمين بحجز الوحدات السكنية، من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.