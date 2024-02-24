تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مساحات تبدأ من 90 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل في 9 أماكن مختلفة على مستوى المحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لم يتم تحديد سعره حاليا لكن من المقرر أن يكون وفقا للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها وبما يتماشى مع حركة أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن شقق الإسكان الاجتماعي تكون عبارة عن 90 مترا مكونة من 3 غرف ومطبخ وحمام، أو 75 مترا عبارة عن غرفتين، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وفي أغلب الإعلانات يتم تسليم الوحدات بعد التقديم بـ36 شهرا حيث يتم طرح الوحدات في البداية ثم البدء في تنفيذها.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديد 4 شروط واجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي كالتالي:

- أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط، عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.