كاتب صحفي: «الاحتلال الإسرائيلي» يحاصر مجمع ناصر والأماكن الطبية في خان يونس

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا منشورًا في جريدة «الوطن» اليوم، بعنوان «الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر ويرتكب 8 مجازر جديدة».

وقال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إن الوضع داخل قطاع غزة مؤسف للغاية، بعد ارتفاع عدد الشهداء إلى ما يقرب من 30 ألف شهيد، وما يقرب من 70 ألف مصاب، وأكثر من 7 آلاف شخص اعتقلتهم القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الوضع داخل قطاع غزة كارثي.

القوات الإسرائيلية تُركز على منطقة خان يونس

وأضاف: «الآن القوات الإسرائيلية تُركز على منطقة خان يونس، وتحاصر المستشفيات والأماكن الطبية، منها مجمع ناصر، الذي أُنشىء عام 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ أن الأسم منسوب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ما يعكس الحضور المصري تاريخيًا داخل دولة فلسطين».

مصر تواصل تحركاتها في جميع الاتجاهات

وتابع: «مجمع طبي ضخم جدًا، النهارة إسرائيل تحاصر هذا المجمع، وتم أيضًا قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وبالتالى كل هذه العمليات تزيد المأساة داخل قطاع غزة، ومصر تواصل تحركاتها سواء دبلوماسيًا أو سياسيًا، ومن خلال فتح معبر رفح الذى لم يُغلق طيلة الوقت، رغم الشائعات والأكاذيب التي رددتها إسرائيل».