فتاة إسرائيلية تواجه السجن بعد رفض الانضمام إلى جيش الاحتلال.. من هي؟

واجه عدد من الشباب الإسرائيلي الذي رفض أداء الخدمة العسكرية احتجاجا على الحرب في غزة العديد من العقوبات القانونية التي قضت بمعاقبتهم بالسجن لفترة، لكن الجديد حاليا وسيطر على المواقع العالمية هي مواجهة أول فتاة إسرائيلية السجن نظرا لرفضها الانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من هي الفتاة الإسرائيلية؟

وبحسب ما كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، إنه من المرجح أن تصبح صوفيا أور، أول فتاة جرى سجنها منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 لرفضها الخدمة العسكرية بسبب قناعتها السياسية؛ إذ تعتقد أنه من الخطأ أخذ الأطفال وتحويلهم إلى جنود في ساحة حرب.

وصوفيا أور، هي فتاة إسرائيلية، تبلغ من العمر 18 عاما، وجرى استدعائها للخدمة من مستوطنة برديس حنا- كركور الإسرائيلية.

ماذا قالت عن تجنيدها؟

وتقول الفتاة الإسرائيلية في تصريحات لها: «أواجه السجن لأنني لن أقاتل من أجل إسرائيل.. إنني أرفض التجنيد والمشاركة في سياسات الفصل العنصري والقمعي التي تفرضها إسرائيل على أهل فلسطين خاصة مع الحرب».

قناعات «صوفيا» جعلتها تتلقى تهديدات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن أصدقاؤها وصفوها بأنها يهودية تكره نفسها وذاتها.

حكاية أول شاب حكم

وفي ديسمبر 2023، كان هناك أول حكم على مجند إسرائيلي بالسجن 30 يومًا بعد رفضه الخدمة في الجيش احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، التي كشفت هوية الشاب الذي يدعى تال ميتنيك، البالغ من العمر 18 عاما، وهو يعيش في منطقة بات يام جنوب تل أبيب.

وبحسب ما ذكرته «روسيا اليوم»، إن «ميتنيك» دخل معسكر التجنيد في تل هشومير 26 ديسمبر 2023 وأعلن رفضه التجنيد، ورافقه عدد نشطاء شباب من شبكة «ميسارفوت»، تلك المجموعة المعروف عنها معارضتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.