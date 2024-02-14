إذاعة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض نتنياهو خطة حكومته حول إطلاق سراح المحتجزين

ذكرت هيئة الإذاعة العامة «كان» التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الموساد، بالتعاون مع الشاباك وجيش الاحتلال، وضعوا إطارًا جديدًا لاتفاق هدنة لإطلاق سراح المحتجزيم الذي رفضه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار، لكن تقول «كان» إن الاقتراح تم وضعه من قبل ديفيد بارنيا رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن الشاباك الإسرائيلي رونين بار واللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على المحتجزين.

رد فعل نتنياهو بشأن مقترح وزرائه

وبحسبما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه تمت مناقشة الاقتراح مع نتنياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، لكنه رفض الخطوط العريضة الجديدة وأصدر تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة للاستماع فقط إلى المحادثات بقمة القاهرة، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم إجابة رسمية لمطالب الفصائل.

وبعد المحادثة مع نتنياهو، قرر «ألون» عدم حضور اللقاء الذي أقيم في القاهرة وأرسل نائبه بدلا منه، كما أرسل نتنياهو أحد مساعديه السياسيين، أوفير فولك، لحضور الاجتماع.

مطالب الفصائل الفلسطينية

وفي مكالمة يوم الأحد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، ورد أن بايدن شجَّع رئيس الوزراء الإسرائيلي على إرسال وفد إلى القاهرة للانضمام إلى المحادثات، قائلا إن الولايات المتحدة تضغط من أجل وقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة ستة أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار.

وتشمل مطالب الحركة الفلسطينية وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب القوات من غزة، وإعادة إعمار القطاع، ونحو 1500 أسير فلسطيني، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر.