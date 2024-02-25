شيماء البرديني: حرب غزة غير متكافئة.. ونتنياهو يغامر بالأرواح من أجل منصبه

قال الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الوضع الحالي في قطاع غزة غير آمن تماما، حيث نشهد أرقاما مُضاعفة من الشهداء والجرحى كل يوم.

وأضافت البرديني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «النيل للأخبار»، أنّ وجود حرب في أي مكان يؤثر على سلام العالم كله، والأطفال اعتادوا رؤية الشهداء والدماء والقتل والوحشية.

العالم يتجه لصوت نصرة الإنسانية والحق في الحياة

وتابعت أنّ الجانب الذي كان يتعاطف مع إسرائيل ويدعمه ينقص يوم واحدا تلو الآخر، لينضم إلى صوت «نصرة الإنسانية والحق في الحياة»، مشيرة إلى أنّ العالم أجمع يجلس على موائد مفاوضات برعاية مصرية، لكن إسرائيل وقلّة من مؤيديها يرفضون المفاوضات وحل الدولتين.

وتساءلت: «إلى متى نتنظر؟، إلى متى ينتظر العالم لاتخاذ موقف أكثر حسما؟، إلى متى تظل إسرائيل تواجه قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وغيرها من القرارات الإلزامية ولا تخضع لها؟»، مشيرة إلى أنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة والعالم من ورائها ثابت، ويتبقى اعتراف الكيان الإسرائيلي بوجوب التراجع عن أفعاله وانتهاكاته.

نتنياهو يغامر بالجميع من أجل منصبه

وأكدت البرديني أنّ المعركة غير متكافئة، وأنّ رئيس ورزاء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يغامر بأرواح ملايين سواء كانوا شعبه أو الشعب الفلسطيني بالكامل من أجل الحفاظ على منصبه، والعالم بدأ يدرك اللعبة ويعي كونها تحمل قدرا كبيرا من الأنانية والغطرسة لـ«نتنياهو».

وتابعت: «نحن في أيام مقدسة، ولا يليق أن ياتي شهر رمضان على المسلمين في فلسطين وهم يعانون هذا التهديد والانتهاكات والغطرسة الإسرائيلية»، مشيرة إلى ضرورة وجود تحرك داخلي لعرقلة الاندفاع الذي يمارسه «نتنياهو»، والذي يؤدي إلى خسائر ضخمة على كل الجوانب.

وأوضحت أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يعترف بفشله، فهو لن يستطيع القضاء على قيادات حماس أو إعادة المحتجزين، أو حتى استمرار الحرب في قطاع غزة، وعليه الاستماع إلى الأصوات العاقلة التي تطلب هدنة تضمن إعادة المحتجزين.

وشددت على ضرورة إيقاف إطلاق النار والالتزام بالحلول المقدمة من الدول الكبرى في هذا الصدد، سواء مصر أو أمريكا وغيرهما من الدول المشاركة في الوساطة، كونها الضمان الوحيد لعودة المحتجزين وبقاء نتنياهو في منصبه.