رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير علاقات دولية: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

كتب:

منار مجدي
09:00 ص | الأحد 25 فبراير 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية متواصلة ومحددة، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

مصر تسعى لوقف إطلاق النار

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأهداف في قلب تحركات السياسة المصرية المصرية، والاتصالات المستمرة بدول العالم من أجل الوصول لحل دائم لوقف إطلاق النار رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى موقف مصر الثابت والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وفتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.

اقرأ المزيد:

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر منفتحة مع كل الأطراف لدعم قضية فلسطين

إسرائيل تخيب آمال أمريكا بشأن فلسطين.. ما أبرز نقاط الخلاف؟

نور الدين القلعاوي: فلسطين قضية مصر المركزية في كل المحافل الدولية

الشرطة الإيطالية تعتدي على طلاب بسبب دعمهم فلسطين (فيديو)

هيئة دعم فلسطين تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة

المطران عطا الله حنا: لا يجوز اعتياد مشاهد الموت والدمار في فلسطين

ماذا قال ممثلو الـ20 الكبار عن «فيتو» بايدن ضد وقف إبادة شعب فلسطين؟
بقلم منار مجدي