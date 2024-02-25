طريقة عمل مشروب قمر الدين للشيف حسن.. «خطوات هتسهل عليكي في رمضان»

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يشتهر بالكثير من الوصفات والمشروبات، التي لا يمكن الاستغناء عنها على المائدة الرمضانية، الأمر الذي يشغل بال الكثيرين، ويبحثون عن طريقة تحضيره مثل الجاهز بأقل تكلفة، لذا يقدم الشيف حسن وصفة تحضيره في التقرير التالي..

قبل رمضان. طريقة عمل مشروب قمر الدين للشيف حسن

يمكن تحضير مشروب قمر الدين مثل الجاهز بأقل تكلفة داخل المنزل، والذي يمكن تجهيزه بالاعتماد بشكل أساسي على بعض المكونات الأساسية التي يمكن معرفتها فيما يلي:

- لفه من قمر الدين.

- عدد خمس معالق من السكر.

- رشة من الفانيليا.

- لتر من الماء.

طريقة عمل عصير قمر الدين مثل الجاهز

- نقطع قمر الدين لأجزاء صغيرة، ثم نضع في طبق وعليه كميه السكر والقليل من الماء ويترك لمدة ساعتين.

- يوضع الخليط على النار حتي يذوب قمر الدين بشكل كامل.

- يضرب الخليط في الخلاط الكهربي حتي يتجانس مع بعضه.

- يسكب في الأكواب ويقدم باردا.

طريقة أخرى لتحضير مشروب القمر الدين زي الجاهز

تحتاج طريقة إعداد مشروب القمر الدين في رمضان، إلى بعض المكونات الأساسية والتي جاءت على النحو التالي:

- ورقة من قمر الدين الجاهز.

- نصف كوب من السكر.

- خمسة أكواب من الماء المغلي.

- ملعقة متوسطة من ماء الزهر.

طريقة عمل عصير قمر الدين الجاهز

- يقطع قمر الدين لأجزاء وينقع في ماء ساخن لمدة ثلاث ساعات.

- يوضع السكر وماء الزهر مع تحريك المستمر حتي يذوب السكر بشكل كامل، وتقدم باردة.

مقادير عمل عصير قمر الدين زي الجاهز من المشمش

- كيلو من المشمش الطازج خالي من النواه.

كوب من الماء.

ربع كيلو من السكر.

طريقة عمل عصير قمر الدين من المشمش

- نضع إناء على النار فيه المشمش السكر وكوب الماء.

- يتم تحريكه حتي يذوب السكر ويتجانس.

- يترك الخليط على نار متوسطة متوسطة حتي يستوي المشمش ويصبح سائل.

- يضرب المشمش في الخلاط، ويقدم بارداَ.