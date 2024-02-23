7 نصائح للاستعداد لشهر رمضان.. صيام سهل دون معاناة

شهر رمضان المبارك من أكثر شهور العام المحببة لقلوب المواطنين، ومع اقتراب نهاية شهر شعبان، لابد من تغيير بعض عادات أيامنا الروتينية بأخرى تساعد في التأهيل لصيام صحي بالشهر الكريم خال من التعب والإرهاق والخمول.

إليك بعض النصائح التي تساهم في صيام سهل وصحي بشهر رمضان، بحسب ما قالته دكتور بيان حيدر، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

الإكثار من شرب الماء

من الضروري المواظبة على شرب الماء بكثرة في الأيام السابقة لشهر رمضان حتى يتم تعويض فترة منع المياه أثناء ساعات صيام رمضان، ولتجنب حدوث الجفاف.

التقليل من الكافيين قبل رمضان

لابد أن يتم الحد من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي والسجائر، إذ يساعد هذا التصرف في منع الصداع وآلام الرأس بأول أيام الصيام.

تبكير موعد وجبة الإفطار

إذا كنت من الأشخاص المهملين لـ وجبة الإفطار، عليك من الآن التعود على تناولها في وقت مبكر، حتى يتأهل الجسم لاستقبال وجبة السحور.

تأخير موعد وجبة الغداء

يفضل تأخير وجبة الغداء في الأيام السابقة لشهر رمضان إلى موعد قريب من توقيت آذان المغرب، حتى تستعد للصيام وتتفادى الشعور بالجوع.

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات

يتعرض الجسم لفقد كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن أثناء فترة الصيام، لذلك يجب إضافة مخزون أعلى في فترة ما قبل رمضان، وعلى هذا لابد من تناول الفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية بكميات وفيرة.

التقليل من السكريات

عليك محاولة تقليل السكريات في الأيام السابقة لشهر رمضان، حتى تساعد على الحد من الشعور بالتعب خلال ساعات الصيام.

تعديل ساعات النوم تدريجيا

من الأفضل الحصول على فترة نوم تتراوح من 6 إلى 8 ساعات، مع محاولة تقريب موعد النوم بشكل تدريجي من موعد النوم بشهر رمضان لكي تتأقلم الساعة البيولوجية للجسم على نظام النوم المقبل عليها بالشهر الكريم، ونتجنب بذلك الإصابة بالصداع أو اضطرابات النوم خلال رمضان.

نصائح غذائية خلال شهر رمضان

- بدء وجبة الإفطار بشرب اللبن الرائب أو الشوربة.

- التقليل من تناول الحلويات.

- تناول الموز خلال وجبة السحور، إذ يساعد على مد الجسم بالطاقة والحد من الشعور بالعطش.

- الابتعاد عن المشروبات السكرية الملونة.

- تناول الكثير من الوجبات الصغيرة أفضل من أن تناول القليل من الوجبات الكبيرة.