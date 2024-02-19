الخشاف وقمر الدين.. أبرز مشروبات رمضان على مائدة الإفطار المصرية

خلال شهر رمضان المبارك تفضل الكثير من الأسر المصرية، تناول المشروبات المميزة بالشهر الكريم ومنها قمر الدين والخشاف، الذي يتنظر الجميع قدوم الشهر للاستمتاع بهما، خاصةً أن بهم العديد الفائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة بعد صيام سعات طويلة، ونستعرض خلال التقرير التالي، مشروبات رمضان وفوائد الخشاف وقمر الدين.

مشروبات رمضان.. فوائد الخشاف وقمر الدين

يقول الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية، إن مشروبات رمضان بها عدة فوائد صحية، وخاصةً الخشاف وقمر الدين، لأنهم يعوضوا كمية السوائل والعناصر الغذائية المفقودة في الجسم، كما أن الخشاف به العديد من الفواكه المجففة التي تحتوي على الكثير العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بعد صيام سعات كثيرة، ويعمل على تحسين الجهاز الهضمي ويعالج المعدة، ويمد الجسم بالحديد والبوتاسيوم وعناصر أخرى تحمي من الإصابة بالأنيميا، وتنشط الدورة الدموية.

مشروبات رمضان منها الخشاف وقمر الدين

ومن مشروبات رمضان المهمة قمر الدين، ويتميز بأنه من المشرومات الخاصة بأجواء الشهر الكريم ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم، بعد صيام سعات طويلة، كما أنه يحتوي على الحديد الذي يعمل على دعم المناعة وفقر الدم، وتنشيط الكبد بعد ساعات من الانقطاع عن الأكل والشرب، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي على الألياف الغذائية المفيدة.

ويعد قمر الدين من المشروبات المرتبطة بشهر رمضان لأنه مصنوع من المشمش المجفف، لذا يعد من مشروبات رمضان المفيدة، ويفضله الكثيرون طوال الشهر سوا بعد الفطار مباشرة أو خلال الفترة بين الفطار والسحور، ويفضل عدم الإكثار في تناوله عن كوب واحد.

مشروب التمر الهندي

لا تقتصر مشروبات رمضان على الخشاف وقمر الدين، إذ ينافسهما التمر الهندي باعتباره من المشروبات المفضلة، فضلا عن فوائده إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي، خاصةً بعد ساعات طويلة من الصيام، والحفاظ على صحة القلب ومستوى السكر في الدم.