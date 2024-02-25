«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع في لبنان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيوني بعنوان «بعلبك.. حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع في لبنان»، ذكرت خلاله: «فوق قمة سهل البقاع في لبنان تقف بشموخ مدينة بعلبك لتظهر لنا مدى القوة الحضرية التي شهدتها عبر العصور المختلفة، وقد ذكر بعلبك في العهد القديم بمعنى إله واد البقاع، في حين يرى المؤرخين أن اسمها يعود للإله بعل، وهو إله الحرب عند الكنعانيون، وإله الشمس عند الفينيقيون خاصة بأنهم لهم معبدا بناه الفينيقيون على أرضها».

تسمية «بعلبك» لدى الرومان

وأضاف: «وتعني هليوبوليس بـ مدينة الشمس، وتحد بعلبك سلاسل جبال من الجانبين الشرقي والغربي، وترتفع أرضها بحوالي 1163 مترا عن سطح البحر».

إنشاء المدينة في القرن الـ20 قبل الميلاد

وتابع: «المدينة أنشائها الفينيقيون في أوائل القرن الـ20 قبل المبلاد، وكان أول هيكل في المدينة لإله الشمس بعل الذي يختفي وراء أعمدة معبد جوبيتر الرومانية، كما عُصر بها على مغارات للطحين ومغارات متداخلة تدل على وجود حياة اجتماعية كاملة».