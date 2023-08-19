«مدينة الشمس».. كيفية المشاركة في أول لعبة إلكترونية توعوية للشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جمعية «تنمية وطن»، ومركز خدمات التنمية، عن أول لعبة محاكاة إلكترونية توعوية للشباب، داعية الشباب للمشاركة، تحت شعار «لو بتحب التحدي.. وعايز تطور من نفسك.. وبتدور على فرصة».

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن لعبة المحاكاة الإلكترونية، لعبة توعوية للشباب، موضحة أنها فرصة لجميع الشباب بمحافظات الجمهورية، من خلال برنامج دورنا «Ylead».

مدينة الشمس لعبة توعوية للشباب

وأضافت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الوزارة تقدم للشباب «مدينة الشمس أو هليوس»، أول لعبة محاكاة إلكترونية توعوية للشباب.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الشاب يستطيع الحصول على شهادة معتمدة من برنامج «دورنا» بعد المشاركة في لعبة المحاكاة الإلكترونية.

كيفية المشاركة في لعبة مدينة الشمس

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كيفية المشاركة في لعبة مدينة الشمس، منوهة إلى أنه يمكن المشاركة من هنـــــــــــا

يشار إلى أن وزارة الشباب تجري تدشين دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.