شيرين عبد الوهاب تغني «كدابة» لحسام حبيب قبل حفلها في لبنان

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها من كواليس حفلها الغنائي المُقام حاليا في لبنان.

وظهرت شيرين خلال الفيديو، وهي في غرفة المكياج وهي تغني «كدابة»، التي طرحها حسام حبيب عقب الانفصال، التي حرصت على سماعها والغناء معها أثناء تجهيزها قبل الطلوع على المسرح.

حفل شيرين عبدالوهاب في بيروت

وتحيي شيرين عبدالوهاب حاليا أضخم حفلات بيروت من حيث الحضور، فقد رفع الحفل شعار كامل العدد قبل أسابيع من إقامته.

وأجرت التجهيزات للحفل بمواصفات عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال شيرين عبد الوهاب، بعد تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.