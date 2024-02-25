«الجوازات» تقدم خدمات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ إجراءات التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة.

استقبال حالات مرضية وإنسانية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.