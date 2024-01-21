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«الداخلية» تواصل إجراءاتها للتيسير على المواطنين في استخراج الجوازات

كتب:

محمد بركات
01:36 م | الأحد 21 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات لتقديم التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام وأنهت الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنّها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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بقلم محمد بركات