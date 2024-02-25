ارتفاع عدد قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 579 منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب ثانِ خلال القتال في جنوب قطاع غزة، في أثناء عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع عدد القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 240، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، ودانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية».

مقتل رقيب من قوات الاحتلال الإسرائيلي

ويُدعى الرقيب إيدو إيلي زريهن ويبلغ من العمر 20 عامًا، وهو قريب من وحدة الاستطلاع التابعة للواء غيفاتي ضمن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، صرح جيش الاحتلال بمقتل رقيب يُدعي ناريا بليت وهو أيضًا من وحدة الاستطلاع التابعة للواء غيفاتي، إضافة إلى إصابة ضابط وجنديين، ليبلغ إجمالي عدد القتلى 579 جنديًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 2962 آخرين بينهم 453 في حالة صعبة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن ما يعلن من المشافي والإسعاف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكبر بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.