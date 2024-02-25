بدء التشغيل التجريبي لـ«الشهر العقاري» في مجمع خدمات فارس بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقاري في مجمع خدمات فارس بمركز كوم أمبو، مؤكدا أن القرية ستشهد العديد من الخدمات الأخرى المتاحة في المجمع، مثل البريد والتموين والتضامن والسجل المدني.

وأكد «عطية» أهمية استمرار جهود وحدة حياة كريمة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات وزياراتهم الميدانية لتقييم التقدم في القرى المستهدفة ضمن المبادرة.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة، إلى أن أفراد الوحدة مستمرين في جهودهم الميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات في القرى المستهدفة، مؤكدا تشغيل المشروعات المكتملة تجريبيًا وفقًا لتوجيهات محافظ أسوان، بهدف استفادة المواطنين من نتائج هذه الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن المجالس القروية مستمرة في جهودها لتنسيق المواقع وتسوية الطرق وإعادة الشيء لأصله أمام المشروعات التي تنفذها ضمن المبادرة الرئاسية.

وأوضح أن هناك تقدم في هذا الصدد في قرية قورته ثان بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في قطاعات العمل العام والهدف هو تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتقليل نسبة الفاقد وتوفير الوقت والجهد في تنفيذ المشروعات.

التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وتعكس هذه المشروعات التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وتجري الوحدة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.