عزومة اقتصادية بـ«فرختين» تكفي من 8 لـ10 أفراد.. «هترفع راسك وسط الضيوف»

لا يشترط إنفاق تكاليف باهظة لإعداد سفرة مميزة، تحتوي على أطباق متنوعة، بل يمكن تحضير مائدة من دجاجتين فقط تكفي من 6 لـ8 أفراد، وتشمل العديد من الأصناف وهي صينية شيش طاووق، وأصابع الدجاج المقرمشة، وكبد وقوانص بالبطاطس، وأجنحة دجاج مشوية، مع بعض الأطباق الجانبية والسلطات، بحسب الشيف هالة فهمي.

صينية الشيش طاووك

4 أوراك دجاج.

بصلة مكعبات.

طماطم مكعبات.

فلفل رومي.

عصير ليمون.

سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

كمون.

شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الشيش طاووك

يمكن خلي أوراك الدجاج من العظام، وتقطيعها إلى قطع متوسطة، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والتقليب جيدًا، ثم وضع الخضار المكون من بصل وطماطم وفلفل رومي، وإضافة عصير الليمون، ووضع المكونات في صينية، وإدخالها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة.

صوابع الفراخ المقرمشة

صدور الدجاج.

عدد 4 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب من المياه.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل صوابع الدجاج المقرمشة

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير الخليط السائل وهو عبارة الدقيق والنشا والبيكنج بودر والتقليب، ثم إضافة المياه مع الخلط جيدًا.

أما عن الخطوة الثانية، فهي تتبيل صوابع الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم وضعها في الخليط السائل، ثم في البقسماط وقليها في زيت غزير ساخن، على درجة حرارة متوسطة، حتى تحصل على اللون الذهبي، ثم تصفى على مناديل مطبخ.

أجنحة الدجاج المشوية في الفرن

أجنحة الدجاجتين.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من هريسة الشطة.

صلصة طماطم.

كمون.

كزبرة جافة.

عصير ليمون.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية:

في صينية توضع أجنحة الدجاج والثوم المفروم وهريسة الشطة وصلصة الطماطم وعصير الليمون، وملح وفلفل أسود وزيت والتوابل مع التقليب جيدًا، وإدخال الصينية الفرن حتى تنضج الأجنحة.

الكبد والقوانص بالبطاطس

كبد وقوانص الدجاج مكعبات.

3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

بصلة مكعبات.

2 فلفل ألوان مكعبات.

زيت.

ثوم مفروم.

ماء دافيء.

ملح.

فلفل أسود.

كبد وقوانص بالبطاطس

يمكن تحضير كبد وقوانص بالبطاطس، من خلال عدة خطوات، تبدأ بوضع القليل من الزيت في وعاء، ثم إضافة البصل مع التقليب، حتى يأخذ اللون الذهبي الخفيف، ووضع الكبد والقوانص مع التقليب، ثم البطاطس والملح والفلفل، مع القليل من المياه، ووضعها على نار متوسطة حتى تنضج.

أصناف العزومة الاقتصادية

صينية شيش طاووك، صوابع الدجاج المقرمشة، أجنحة الدجاج المشوية، كبد وقوانص بالبطاطس، أرز أبيض أو مكرونة بالصلصة الحمراء، سلطة طحينة، خبز بلدي ومخلل، تكفي من 8 لـ10 أفراد.