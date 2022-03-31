أمجد الحداد للمصريين: «استمتعوا بروحانيات رمضان بس بلاش عزومات كبيرة»

تحدث الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن السلوكيات المثلى الواجب اتباعها في أيام شهر رمضان المعظم، التي تبدأ بعد غدٍ السبت، حيث وجه بالالتزام بالإجراءات مثل التباعد الاجتماعي: «يمكننا الاستمتاع بالروحانيات في المساجد، ولكن يجب أن نصلي مرتدين الكمامات ونهتم بالنظافة الشخصية، ومن يشعر بأعراض برد ولو كانت بسيطة مثل الاحتقان في الحلق أو الكحة يجب ألا يصلوا في المساجد».

مفيش مشكلة في اللمة الأسرية

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن ارتداء الكمامات والاهتمام بإجراءات النظافة في الفترة المقبلة يجب أن يكون أسلوب حياة، لافتًا إلى أن التهوية أمر مهم للغاية: «مفيش مشكلة في اللمة الأسرية، لكننا قلقون من العزومات والتجمعات الكبيرة، بلاش، ولو مضطرين يبقى بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات في أماكن واسعة وجيدة التهوية».

الحرب الروسية الأوكرانية طغت على الأخبار الصحية

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الحرب الروسية الأوكرانية طغت على الأخبار الصحية فيما يخص وضع كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع المحلي في حالة استقرار شديد جدا، لكن يجب النظر إلى بعض دول العالم التي بدأت أعداد المصابين تزداد فيها، مثل شنجهاي في الصين، وسيتم إغلاقها، بسبب زيادة نسبة الإصابات، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية؛ لأن العالم انشغل عن أزمة كورونا بسبب الحرب وتدهور الاقتصاد العالمي.

وأكد ضرورة الحصول على الجرعات التعزيزية باستمرار، حيث حصلت بعض الدول على جرعة وبعض الدول حصلت على كل الجرعات، لافتًا إلى أن بعض الدول رفعت الإجراءات الاحترازية، حتى في الأماكن المغلقة، مشددًا على أن هذا الوضع غير صحيح.