رمضانهم مش غريب.. أردني يستقبل عزومات الشهر الكريم في مصر بخروفين على السفرة

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بشهر رمضان المبارك، تجمعهم صلاة التراويح المفعمة بالروحانيات، مع اختلاف العادات والتقاليد من بلد لآخر، لكن حينما يجمع الشخص بين عادات بلده وعادات البلد المقيم فيه، يظهر التنوع والابتكار، كما تزداد الفرحة بالشهر الكريم، وهذا ما حدث مع «تامر أيسر»، الذي يحمل الجنسية الأردنية، ومقيم في مصر منذ 9 سنوات.

لا يوجد اختلاف بين العادات الرمضانية المصرية والأردنية، فقبل قدوم الشهر الكريم تتزين المساجد والشوارع والمنازل فرحة بقدومه، ومن أبرز العادات الرمضانية الأردنية المعروفة «القرنقشوة»، وفي إطارها يحتفل الأطفال بليلة النصف من شهر رمضان المبارك، إذ يرددون مقاطع من أناشيد تراثية شهيرة، وهم يعزفون إيقاعًا ثنائيًا بسيطًا على عبارة «قرنقشوة.. قرنقشوة.. أعطونا شوية حلوى».

أشهر الأكلات الرمضانية في الأردن

«كل حاجه عندنا زي مصر نفس العادات والتقاليد وموائد الرحمن مفيش اختلاف غير في بعض الأكلات»، حسب ما رواه «تامر»، صاحب الـ29 عامًا، لـ«الوطن»، موضحًا أن من أشهر الأكلات الأردنية الرمضانية هي «المنسف»، وتكون عبارة عن لحم الغنم ولبن الجميد والقمح، و«المقلوبة» بمختلف أنواعها سواء بالخضروات أو باللحم.

اختلاف حلويات رمضان بين مصر والأردن

مشروب الليمون بالنعناع، يعد المشروب الأساسي على الطاولة الأردنية، بجانب العصائر الأخرى التي تتفق بها مع مصر، قائلًا: «الليمون بالنعناع، أساسي عندنا والحلويات مش بتتاكل غير بعد العشا وتأدية صلاة التراويح»، وفقا لـ«تامر»، مشيرًا إلى أنهم يعدون القطايف أيضًا، ولكن بطرق مختلفة مثل قطايف بالقشطة ووجبنة وفسدق حلبي مطحون.

عادة التجمعات العائلية في رمضان

التجمعات العائلية هي العادة الأكثر شهرة في رمضان، على طاولة «تامر» الأردنية التي تتزين بخروفين كاملين في الوسط، قائلا: «بنحط خروفين كاملين وكل واحد ياكل من جهته ده غير باقي الأكل»، قالها «تامر»، مشيرًا إلى أن بعد صلاة التراويح تتم جلسة دينية وخطبة على مدار الشهر».