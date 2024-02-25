«قومي المرأة» بأسوان يطلق سلسلة أنشطة لتمكين النساء ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إطلاق فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لسلسلة من الأنشطة والجهود لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، في بيان اليوم مشتركة عدد كبير من السيدات في المرحلة الثانية من تدريبات التثقيف المالي لتمكين المرأة اقتصادياً حيث تنفذ البرامج التدريبية التوعوية في قرى بنبان والطويسة التابعة لمركز كوم دراو، إضافة إلى قرى فارس وفطيرة التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع شيوخ الأزهر الشريف.

تعزيز النظرة الإيجابية لمستقبل النساء

ويستمر فرع المجلس في تعزيز أساليب النظرة الإيجابية لمستقبل المرأة وتنظيم جلسات مناقشة للقضايا السكانية وزواج القاصرات والصحة الإنجابية، وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، بهدف تحقيق المحاور الهادفة للارتقاء بالأسرة في إطار التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وزيادة الوعي بالتعامل مع جميع القضايا المجتمعية.

بدء التشغيل التجريبي لخدمة الشهر العقاري بقرية فارس

وفي سياق آخر، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء تفعيل خدمة الشهر العقاري في مجمع خدمات فارس بمركز كوم أمبو، حيث ستتوفر العديد من الخدمات الأخرى في المجمع، مثل البريد والتموين والتضامن والسجل المدني.