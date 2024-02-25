رئيس بلدية «كريات شمونة» يطالب السكان بالمغادرة تحسبا لهجمات «حزب الله»

كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس بلدية «كريات شمونة»، في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، طلب من سكان المدينة مغادرتها على الفور، تحسباً لهجمات صاروخية محتملة من قبل «حزب الله» اللبناني.

وأوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس بلدية «كريات شمونة» حذر من أن هناك «نشاط متسارع لحزب الله»، في إشارة إلى تزايد احتمالات مهاجمة الحزب اللبناني المناطق الشمالية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ.