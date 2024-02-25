وزير العمل: مصر لديها مناخ آمن للاستثمار الأجنبي

تفقد حسن شحاتة وزير العمل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مصنع «إس.إي وايرينج سيستمز» لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

مناخ آمن للاستثمار

وأكد وزير العمل، خلال الزيارة، أن مصر لديها مناخ آمن للاستثمار الأجنبي، وتمتلك عمالا ماهرين قادرين على العمل والإنتاج، ومواكبة تطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يوجه باستمرار تشجيع الاستثمار، وتنمية مهارات العمل على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن وزارة العمل تحرص دائمًا على تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج من أجل بيئة لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل.

طفرة صناعية كبيرة ببورسعيد

وتابع أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية كبيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وهناك دعم غير محدود من الرئيس للصناعة.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية يعد من القلاع الصناعية الكبرى بالمحافظة وله عدد من الكيانات بعدد من الدول.

وبحسب شرح مدير المصنع، فإن شركة «سوميتومو وايرنج سيستمز» العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكافة الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أن الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان، سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

كما أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.

ومصانع الشركة في مصر تعد موردًا مهما لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية.

كما أن شركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج.