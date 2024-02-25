وزير العمل يفتتح معرضا في مركز التدريب المهني ببورسعيد

افتتح الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، معرض مخرجات الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل، وتفقد المنتجات التي نفذها المتدربون من خريجي المركز.

رعاية العمالة غير المنتظمة

وناقش وزير العمل ومحافظ بورسعيد مجموعة من الملفات المشتركة بين مديرية العمل والمحافظة، بينها التدريب المهني وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض وزير العمل أمام الحضور، فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية.

تعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج

وقال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد، إن جولة وزير العمل تتضمن زيارة إلى مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير العمل البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم، كما تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات.