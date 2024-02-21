وزير العمل يشارك السفارة الكويتية في القاهرة احتفالها بالعيد الوطني (صور)

شارك حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأربعاء، السفارة الكويتية بالقاهرة، ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، في حفل السفارة بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، والذي نظمته السفارة الكويتية اليوم، بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن وزراء، وشخصيات إعلامية وسياسية وفنية وعامة مصرية، وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير طلال المطيري مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية.

عمق العلاقات بين مصر والكويت

وأوضح وزير العمل، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، أن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.

وأكد السفير غانم صفر الغانم، في تصريحات، أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي، واستمر في نمو متواصل في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية في العالم العربي.

علاقات اقتصادية متشعبة بين مصر والكويت

وأوضح «الغانم»، أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.