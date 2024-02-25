عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «مزيد من التصعيد أم بداية للتهدئة؟.. الصين ترسل أسطولا للبحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين».

وجاء في التقرير أن أزمة البحر الأحمر تشهد منعطفا جديدا بإرسال الصين أسطولها إلى هذا الممر المائي في ظل هجمات جماعات الحوثي في منطقة البحر الأحمر، وتصاعد الغارات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في إطار عملية حارس الازدهار التي أطلقتها واشنطن في ديسمبر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الصين دفعت بأسطولها السادس والأربعين إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال، معلنة أن مهمة هذا الأسطول مرافقة سفن مدنية، حيث يضم أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إضافة إلى مروحيتين ومدمرة صواريخ موجهة.