عيد الفوانيس في الصين.. طقوس بوذية عمرها أكثر من 2000 عام

يحتفل الشعب الصيني بعيد الفوانيس اليوم 24 فبراير، وهو اليوم الـ15 من الشهر الأول القمري الصيني، والذي يوافق فبراير أو مارس في الأغلب، ويطلق عليه أيضا اسم عيد يوانشياو، ويرجع تاريخ هذا العيد لانتشار البوذية في الصين، بحسب وكالة شيخنوا الصينية.

طقوس عيد الفوانيس الصيني

ويرجع تاريخ هذا العيد إلى عامي 206 -220 قبل الميلاد، حينما بدأت البوذية تنتشر في الصين، عندما علم الإمبراطور أن الرهبان البوذيين يشاهدون شيه لي البوذي ويشعلون الفوانيس احتراما لبوذا، أمر بإشعال الفوانيس في القصر الإمبراطوري والمعابد لتقديم الاحترام لبوذا، وعمر هذا العيد يتجاوز 2000 عام.

وتحولت هذه الطقوس البوذية إلى عيد شعبي تدريجيا، وانتشر من وسط الصين إلى أرجاء البلاد، واستمرت من قبل الميلاد حتى اليوم، ويستمتع الصينيون بالفوانيس ويحلوا الألغاز المعلقة بها، ويمكن لمن حل الألغاز أن يحصل على هدية جميلة، لأن حل الألغاز عملية مفيدة لتنمية الذكاء وممتعة عليها إقبال جماهيري كبير، وظهرت هذه اللعبة في عهد أسرة سونج.

الأكلة الشعبية في عيد الفوانيس الصيني

أما الأكلة الشعبية في هذا العيد فهي طعام «يوانشياو» الذي يسمى أيضا «تانجيوان» ومعناه جمع شمل العائلة، وهو عبارة عن كرات صغيرة تصنع من الأرز اللزج وتحشى بزهور الورد والسمسم وعجين البسلة الحمراء ومختلف البذور والسكر وزيت الطعام، ثم تسلق أو تقلى.

وخلال ساعات النهار تنتشر نشاطات عرض فوانيس التنين والمشي على الطوالة والسفن البرية ورقصة الأسد وعرض طبول تايبينغ وغيرها من العروض المعتادة في مناطق كثيرة، أما خلال ساعات الليل تُفجر الألعاب النارية إلى جانب الفوانيس.