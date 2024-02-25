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زيلينسكي: مقتل 31 ألف جندي أوكراني في الحرب حتى الآن

كتب:

حسن سمير
05:54 م | الأحد 25 فبراير 2024
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 31 ألف جندي في الحرب حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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