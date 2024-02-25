زيلينسكي: مقتل 31 ألف جندي أوكراني في الحرب حتى الآن كتب: حسن سمير 05:54 م | الأحد 25 فبراير 2024 فولوديمير زيلينسكي أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 31 ألف جندي في الحرب حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هل يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي؟ فولوديمير زيلينسكي: ما يحدث حول «زابوريجيا» جريمة إحباط مخطط لاغتيال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؟ ممثل وصل لسدة الحكم فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي أوكرانيا بقلم حسن سمير