من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؟ ممثل وصل لسدة الحكم

من ممثل كوميدي معروف بأدواره في كثير من المسلسلات والأفلام، ومن بينها دور رئيس جمهورية، إلى رئيس لأوكرانيا بالفعل، هكذا انتقل فولوديمير زيلينسكي، وسط تساؤلات لاشك طرحها الكثيرون بالفعل ومنها: من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الذي تخوض بلاده حربًا الآن مع روسيا التي تفوقها في القوة نحو 20 مرة؟

من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؟

وفي محاولة للإجابة عن سؤال من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، فإن السيرة الذاتية فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، تشير إلى أنه ولد في بلدة كريفي ريه الواقعة في وسط أوكرانيا في 25 يناير عام 1978 لأبوين يهوديين، وتخرج من جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية التي حصل منها على شهادة في القانون، وذلك بحسب تقرير لبي بي سي.

لم تكن السياسة هي الشاغل الأول لزيلينسكي حتى أواسط العقد الثاني من هذا القرن، إذ كان معظم اهتمامه منصبًا على عمله التلفزيوني والسينمائي (في أفلام مثل الحب في المدينة الكبيرة (2009) وريفسكي مقابل نابوليون في عام 2012.

وكان مسلسله الشهير «خادم الشعب» بمثابة نبوءة لمستقبله في عالم السياسة، إذ كان يمثل زيلينسكي فيه دور مدرس تاريخ، تحدث ذات مرة بشكل حماسي عن الفساد ومحاربته، فجرى تصويره من قبل أحد التلاميذ ليكون ذلك سببًا في شهرته، وأن يطمح كثير من الأوكرانيين إلى أن يكون لديهم رئيس مثله.

فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.. كسب الرئاسة بطريقته الكوميدية

وكانت المفاجأة أن فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، الآن، لم يوجه خطبًا رنانة للشعب الأوكراني خلال حملته الرئاسية، بل قال بصراحة إنه لا يعرف ماذا يفعل وماذا يقول خلال دعايته الانتخابية، وللمفاجأة فإنه استطاع بطريقته الكوميدية كسب المؤيدين له.

فاز زيلينسكي بانتخابات الرئاسة الأوكرانية عام 2019، لكن حسبما ذهب خبراء فإنه بقلة خبرته السياسية ذهب ببلاده إلى العداء مع روسيا، التي اجتاحت أراضي بلاده ودمرت معظم البنية التحتية لجيشها، بغرض نزع سلاحها ومنعها من الانضمام لحلف الشمال الأطلسي الناتو، فضلا عن إسقاط ما تصفه بنظام الحكم الدمية التابع للغرب الذي يترأسه زيلينسكي.