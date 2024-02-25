«الصحة الفلسطينية»: الوضع في شمال غزة صعب للغاية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في شمال غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود، مؤكدة أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود وثلاجات الأدوية بلا كهرباء.

وتابعت: «مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية».