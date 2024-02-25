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مظاهرات طلابية في إيطاليا للتنديد بجرائم إسرائيل على غزة.. والشرطة تستخدم العنف

كتب:

أحمد عادل موسى
02:18 م | الأحد 25 فبراير 2024
مظاهرات في إيطاليا

مظاهرات في إيطاليا

خرج طلاب في إيطاليا إلى الشوارع للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة ودعم فلسطين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

واجهت الشرطة الإيطالية المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية لتفريق المتظاهرين، وفقًا لصحيفة bnn breaking.

قوات الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

وأفادت الصحيفة بأن عدة مدن إيطالية شهدت مظاهرات سلمية للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في مدينة «بيزا»، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية على الطلاب لتفريقهم، وفي مدينة «فلورنسا»، هاجمت قوات الشرطة المتظاهرين عندما حاولوا الوصول إلى قنصلية الولايات المتحدة.

النشطاء ينتقدون تصرفات الشرطة

وانتقد النشطاء والجماعات السياسية في الدولة الأوروبية إجراءات الشرطة الإيطالية، إذ استنكر زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين «الضربات غير المقبولة»، وأشار إلى أن «الطلاب محاصرون في أحد الأزقة ويتعرضون للضرب على أيدي الشرطة».

وأعرب رئيس حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي، عن أسفه لـ«تكرار الضربات التي تعرض لها المحتجون على المجزرة في غزة»

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