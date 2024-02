مظاهرات طلابية في إيطاليا للتنديد بجرائم إسرائيل على غزة.. والشرطة تستخدم العنف

خرج طلاب في إيطاليا إلى الشوارع للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة ودعم فلسطين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

واجهت الشرطة الإيطالية المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية لتفريق المتظاهرين، وفقًا لصحيفة bnn breaking.

وأفادت الصحيفة بأن عدة مدن إيطالية شهدت مظاهرات سلمية للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في مدينة «بيزا»، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية على الطلاب لتفريقهم، وفي مدينة «فلورنسا»، هاجمت قوات الشرطة المتظاهرين عندما حاولوا الوصول إلى قنصلية الولايات المتحدة.

The opposition in Italy calls for the interior minister to address parliament over a video documenting police brutally beating pro-Palestine students, who were peacefully protesting in Pisa last Friday. pic.twitter.com/iEvglipiaS