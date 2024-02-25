تفاصيل القمة الثنائية بين رئيس فلسطين وملك الأردن بشأن العدوان على غزة

قالت آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية إنَّ القمة الثنائية التي ستحدث خلال الساعات المقبلة بين الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ستتضمن الحديث عن آلية ترتيب السلطة الفلسطينية خاصة بعد الأخبار التي جرى تداولها من أن هناك احتمالية وجود تعديل على الحكومة الفلسطينية.

اقتحامات القوات الإسرائيلية للضفة الغربية ضمن المحادثات

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أنَّه سيتمّ الحديث عن وجود نائب للرئيس الفلسطيني وحديث حول آلية إدخال المساعدات في الفترة المقبلة وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب التطرق إلى موضوع الاقتحامات التي تحدث من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصتنا في باحات الأقصى.

مقدسات القدس تابعة للوصاية الهاشمية

وتابعت أنَّ الحكومة الإسرائيلية أعلنت مجموعة من القرارات حول تقيد عدد المصلين وأيضًا أعمارهم والذي يقيدهم الأردن وخاصة أن المقدسات في القدس تابعة للوصاية الهاشمية.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية إنَّ الحديث بين الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله الثاني سيكون حول آلية أن يكون هناك دعم وحشد دولي من أجل إيقاف هذه الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الاستيطان والحديث حول الهدنة التي ستكون خلال الأيام المقبلة.